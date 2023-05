De politie heeft zondagmiddag op de A20 een man aangehouden die meerdere auto’s en bestuurders heeft aangereden in Berkel en Rodenrijs en in Rotterdam. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt. De precieze plek van aanhouding is niet bekendgemaakt nog, maar de politie meldt dat de man moest worden getaserd voordat hij kon worden aangehouden.