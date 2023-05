Er is bij politiemensen die zaterdag in Den Haag hebben gewerkt bij de blokkade van de A12 door activisten van Extinction Rebellion grote frustratie ontstaan. Het niet vervolgen van meer dan 1500 aanhoudingen is in het verkeerde keelgat geschoten van de politie, zo bevestigt voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, na berichtgeving van het AD.