De politie heeft zaterdagmorgen een dode man gevonden in zijn flatwoning in Den Bosch. Hij blijkt ruim vijf maanden geleden te zijn overleden aan een natuurlijke dood, meldt de politie op Facebook. „Niemand verdient het om zo lang onopgemerkt te blijven”, aldus de politie die mensen oproept zijn of haar buren soms in de gaten te houden. „Sociale controle is belangrijk. Zeker bij oudere mensen of mensen die zich als kluizenaar gedragen.”