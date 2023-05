In Turkije worden de laatste campagneactiviteiten voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen afgerond. Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu hield zaterdagmiddag nog een rally in Ankara. President Recep Tayyip Erdogan, die op voorsprong staat in de peilingen, bracht in Istanbul hulde aan zijn in 1961 geëxecuteerde islamitische voorganger Adnan Menderes, in een laatste poging zijn achterban te mobiliseren.