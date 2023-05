IMF: Amerikaanse economie groeit dit jaar iets harder dan gedacht

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie voor dit jaar iets verhoogd. Wel wijzen de deskundigen van de VN-organisatie erop dat de rente in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog langer hoog zal moeten blijven om de inflatie te beteugelen. Ook dringt het fonds er nogmaals op aan dat de Democraten en Republikeinen in Washington snel overeenstemming bereiken over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.