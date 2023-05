Een veehouderij in de Brabantse plaats Velp opereert zonder natuurvergunning, terwijl dit wel nodig is. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vrijdag dat het bedrijf in overtreding is. De provincie stelde dat het bedrijf genoeg had aan een oude vergunning, maar die gang van zaken kan volgens de rechter negatieve gevolgen hebben voor de stikstofcrisis.