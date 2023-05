ASMI, ASML en Besi opnieuw bovenaan in positieve AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog onder aanvoering van ASMI, ASML en Besi. De chipbedrijven bleven profiteren van het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Donderdag werden al forse koerswinsten geboekt in de chipsector. Dat kwam doordat de Amerikaanse chipproducent Nvidia liet weten de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks te kunnen bijbenen door de grote aandacht voor AI-toepassingen. Dat is goed nieuws voor ASML, dat chipmachines maakt, en toeleveranciers als ASMI en Besi.