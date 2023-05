Een Japanse lander is vorige maand op de maan neergestort doordat de brandstof aan boord was opgeraakt. Die brandstof werd gebruikt om met motoren af te remmen. Zonder ’rem’ crashte het vaartuig van ongeveer 5 kilometer hoogte. Daardoor is hij verloren gegaan. Dat meldt de ontwikkelaar van de maanlander, het Japanse bedrijf ispace, na onderzoek.