Vakbond CNV is bang dat werkende Nederlanders flink de dupe worden van rekeningrijden. Deze overheidsmaatregel, die in 2030 van kracht moet worden, kan miljoenen mensen volgens een berekening van de vakbond honderden euro’s per maand meer kosten. „Het CNV is voorstander van het verminderen van de CO2-uitstoot, maar werknemers moeten hier niet de torenhoge rekening voor betalen”, stelt voorzitter Piet Fortuin.