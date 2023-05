Nvidia flink hoger op Wall Street door grote vraag AI-chips

Nvidia werd donderdag bijna een kwart meer waard op de aandelenbeurzen in New York en bereikte de hoogste koers ooit. Beleggers reageerden verheugd op de sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten van de chipfabrikant. Nvidia is de afgelopen tijd al flink in beurswaarde gestegen door het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en koerst af op een marktwaarde van 1 biljoen ofwel 1000 miljard dollar.