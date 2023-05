Vakbond FNV is per direct uit het zogeheten IMVO Convenant Voedingsmiddelen gestapt. Dat zijn afspraken met de supermarkt- en levensmiddelenbranche om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken in productieketens. FNV klaagt dat er bij brancheorganisaties CBL en FNLI te weinig beweging is en dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen.