IEA: dit jaar meer investeringen in zonne-energie dan in olie

De wereldwijde investeringen in zonne-energie zullen dit jaar voor het eerst de uitgaven aan fossiele brandstoffen overtreffen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn World Energy Investment-rapport. Het energiebureau verwacht dat in 2023 wereldwijd meer dan 1,7 biljoen dollar zal worden geïnvesteerd in schone technologieën, onder aanvoering van zonne-energie. Dat is meer dan de 1 biljoen dollar die naar kolen, gas en olie gaat.