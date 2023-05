De situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel baart politici in Groningen grote zorgen. Inwoners hebben veel last van een groep van honderd tot tweehonderd overlastgevers uit landen als Marokko en Tunesië. Ook dreigen opnieuw vluchtelingen buiten te moeten slapen omdat het centrum vrijwel vol zit. De provincie gaat daarom in gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).