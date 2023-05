Wrakingsverzoek Sanderink in Strukton-zaak afgewezen

Zakenman Gerard Sanderink is er niet in geslaagd de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam te wraken. Hij deed die poging in een zaak tussen hem en zijn bouwbedrijf Strukton en holdingbedrijf Oranjewoud, die hem via de rechters langer hopen te schorsen als bestuurder van de ondernemingen. Sanderink, die in een andere zaak voor de Ondernemingskamer aan het kortste eind trok, zei geen enkel vertrouwen te hebben in de aanwezige rechters.