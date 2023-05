In het Groningse Zevenhuizen is dinsdag een 24-jarige man door een ongeval om het leven gekomen. De man uit de gemeente Westerkwartier, waar Zevenhuizen onder valt, reed aan het begin van de avond met een auto tegen een boom. Dat gebeurde aan de Kromme Kolk. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt de politie. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.