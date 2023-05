De pensioenwet, die de basis legt voor een van de grootste sociale herzieningen in de afgelopen decennia, lijkt ook in de Eerste Kamer op genoeg steun te kunnen rekenen. De coalitiepartijen spraken zich al positief uit en ondanks enkele twijfels lijken ook PvdA en GroenLinks, net als in de Tweede Kamer, hun steun uit te spreken voor de wet.