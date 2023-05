Een 21-jarige vrouw uit de Limburgse gemeente Peel en Maas is dinsdag in Maasbree om het leven gekomen als gevolg van een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde volgens de politie rond 11.30 uur op de N275 toen de auto waarin de vrouw zat en een met beton geladen vrachtwagen met elkaar in botsing kwamen.