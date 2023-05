Bewoners van de bovenste verdiepingen van een ruim 100 meter hoog appartementsgebouw in Rotterdam zitten zonder stroom vanwege een waterlekkage. Het probleem ontstond op de 31e verdieping door een gesprongen leiding. Het water is de liftschacht van het gebouw genaamd 100 Hoog ingestroomd en de stroom is uitgevallen vanaf de 20e etage, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.