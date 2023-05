De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar een bedrijfsongeval in Eindhoven waarbij maandag een man om het leven is gekomen. Volgens de politie gaat het om een 41-jarige man uit Helmond. Hij was bezig met opruimwerkzaamheden in het Beursgebouw in het centrum van de Brabantse stad, toen hij van een verhoogd plateau viel.