De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag alle honden in bewaring genomen die een reeds zeer omstreden hondenfokker in Noord-Brabant nog had. „Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden”, aldus de autoriteit, die al langer de handen vol heeft aan de onderneming in Eersel.