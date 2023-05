Pensioenfondsen hoeven straks waarschijnlijk pas uiterlijk 1 januari 2028 zijn overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel, in plaats van 2027. Pensioenminister Carola Schouten zei in debat met de Eerste Kamer over pensioenen bereid te zijn die deadline een jaar op te schuiven, én in de gaten te houden of verder uitstel nodig blijkt.