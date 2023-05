Halsema wil vergunning voor kopen vastgoed tegen criminele kopers

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft aan justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en woonminister Hugo de Jonge gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van een vergunningplicht voor de aankoop van vastgoed. Die vraag stelde ze maandag in een brief geadresseerd aan de ministers. Met de vergunningplicht hoopt de Amsterdamse burgemeester criminele investeringen in Amsterdams vastgoed tegen te gaan, die negatieve gevolgen hebben „voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken”, schrijft ze.