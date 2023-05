Zes verdachten staan maandag in de rechtbank in Den Haag terecht voor het bedreigen van landelijke politici. De verdachten zouden onder anderen Mark Rutte, Sigrid Kaag, Lilianne Ploumen, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hebben bedreigd. Het gaat om dreigementen via social media in 2021 en 2022.