Brandweer geeft sein brand meester voor brand in Zeeuwse fabriek

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur het sein brand meester gegeven voor een brand die was uitgebroken in een fabrieksgebouw op het terrein van Cargill aan de Nijverheidsstraat in Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen). Volgens een woordvoerder van veiligheidsregio Zeeland ontstond de brand in een zetmeeldroger op de tweede verdieping van het gebouw. „Daarin wordt zetmeel geproduceerd. Dat kan leiden tot een poederexplosie en een steekvlam.”