MOB: kabinet mist moed om landbouw duurzamer te maken

Milieuorganisatie MOB is niet te spreken over het overleg van het kabinet over een nieuw landbouwakkoord. Als er een deal komt, „zal dit Nederland niet van het stikstofslot gaan halen en zullen de negatieve gevolgen voor onze economie alleen nog maar toenemen”, zegt oprichter en voorzitter Johan Vollenbroek vrijdag. Volgens Vollenbroek is het „duidelijk dat het het kabinet aan moed en bestuurlijke lef ontbreekt om de landbouw echt op een duurzaam spoor te zetten”.