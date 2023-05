Websites gaan niet goed om met cookies, die het internetgedrag van bezoekers volgen. Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) „zien we in de praktijk dat de naleving beter kan en moet. Het is niet duidelijk welke gegevens verzameld worden en wat ermee gebeurt. De manier waarop sites toestemming vragen is ingewikkeld en vaak is het makkelijker om op ja te klikken dan op nee.”