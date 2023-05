Meerdere Nederlandse eigenaren van campings en andere accommodaties in het noorden van Italië hebben last van het noodweer dat de regio de afgelopen dagen trof. Zo blijft camping Pronto Campi in de regio Le Marche voorlopig dicht, doordat het terrein van het vakantieverblijf na een aardverschuiving grotendeels is verwoest. Ook andere campings in het gebied zijn getroffen, maar kunnen wel gewoon openblijven.