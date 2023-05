De Duitse ambassadeur in Turkije moet zich melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara om uitleg te geven over berichten dat twee Turkse journalisten in Frankfurt zijn gearresteerd. De Duitse lokale aanklager ontkent dat de journalisten van de Turkse krant Sabah vastzitten, maar bevestigt wel dat zij verdacht worden van „gevaarlijke verspreiding van persoonsgegevens”.