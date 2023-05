Slechts een van de zeven mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca in 2021 wordt in hoger beroep in alle zaken van de medeverdachten gehoord. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist. Het Openbaar Ministerie wilde dat elke verdachte zou getuigen in de zaken van de andere verdachten.