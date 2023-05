Justitie geeft agentschappen elk jaar te weinig geld

De kosten van de vier agentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid pakken keer op keer hoger uit dan verwacht, gemiddeld 326 miljoen euro per jaar. Dat komt omdat het ministerie te vroeg een inschatting maakt van de kosten, die daardoor onrealistisch is, en in de begroting geen rekening houdt met de kosten die het wel aan ziet komen. En de Tweede Kamer heeft door deze manier van werken weinig invloed op de extra uitgaven, meldt Algemene Rekenkamer in de jaarlijkse doorlichting de overheidsfinanciën.