De gezamenlijke branches in de jeugdzorg zijn positief over de afspraken die in de hervormingsagenda zijn gemaakt over verbeteringen in de jeugdzorg, maar hebben tegelijkertijd ook grote zorgen. Ze zijn bang dat de ingeboekte bezuinigingen de noodzakelijke inhoudelijke verbeteringen belemmeren, stellen zij in een eerste reactie op het principeakkoord over verbeteringen in de jeugdzorg.