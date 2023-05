Miljonair en zakenman Gerard Sanderink is zijn ex meer geld verschuldigd wegens herhaaldelijke beschuldigingen aan haar adres. Eerder oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat hij bijna 2 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Haag nog meer dwangsommen verbeurd verklaard, waardoor Sanderink in totaal meer dan 4,6 miljoen euro kwijt is.