Politie Utrecht krijgt 11 tips binnen over Heulmeisje

De Utrechtse politie heeft elf tips binnengekregen over het zogenoemde Heulmeisje. Het is een van de negen Nederlandse zaken die op de lijst staan die hoort bij de campagne Identify Me van de Nederlandse, Duitse en Belgische politie en Interpol. Vorige week woensdag begonnen de organisaties de campagne om de identiteit te achterhalen van in totaal 22 meisjes en vrouwen die vermoedelijk zijn vermoord en vervolgens achtergelaten in een van de drie landen.