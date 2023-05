Steun in senaat voor stikstofmiljarden lijkt ver weg

Het kabinet is nog lang niet verzekerd van voldoende steun voor een miljardenfonds om de landbouwsector te hervormen. GroenLinks en de PvdA willen de wet daarvoor pas steunen als meer zekerheden worden ingebouwd dat het geld daadwerkelijk naar natuurherstel en verduurzaming gaat, iets waar het kabinet niet in mee gaat. Ook steun van de BBB lijkt uiterst onzeker. Zonder steun van een van de twee blokken is er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het fonds ter waarde van ruim 24 miljard euro.