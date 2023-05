Intensieve landbouw zorgt voor achteruitgang vogels in Europa

De intensieve landbouw heeft een forse achteruitgang van het aantal broedvogels in Europa veroorzaakt. In Nederland is het aantal boerenlandvogels zelfs met meer dan 70 procent afgenomen, stellen Europese onderzoekers die vogeltellingen van de afgelopen 37 jaar uit 28 landen met elkaar hebben vergeleken. Intensieve landbouw heeft volgens hen een grotere negatieve invloed op vogels dan klimaatverandering, verstedelijking of het kappen van bos.