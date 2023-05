Twee herontdekte aan Rembrandt toegeschreven portretten zijn van 21 tot 24 juni in Amsterdam te zien, in aanloop naar de veiling op 6 juli door Christie’s in Londen. Het gaat om schilderijtjes van Jan Willemsz. van der Pluym (circa 1565-1644) en Jaapgen Carels (1565-1640). Christie’s verwacht minstens 5 miljoen pond voor de „tedere weergaven van een waardig, ouder echtpaar”.