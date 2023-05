De rechtbank Amsterdam heeft maandag bij de hervatting van het omvangrijke liquidatieproces Marengo, de arrestatie van advocaat Inez Weski nagenoeg onbesproken gelaten. De voorzitter van de rechtbank had het wel over „recente gebeurtenissen waar iedereen mee bezig was op dat moment”, maar ging vervolgens over tot de dupliek die op het programma staat.