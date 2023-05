In een loods op een industrieterrein in Drachten heeft zaterdagavond een zeer grote brand gewoed. De brand werd rond 17.45 uur ontdekt en het sein brand meester werd rond 21.00 uur gegeven. Het pand aan Het Helmhout in deze Friese plaats moet als verloren beschouwd worden, meldt een woordvoerder van de brandweer, die met meerdere eenheden uitrukte om de brand te bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen.