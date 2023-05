Een klein vliegtuig met twee inzittenden is zaterdagmiddag gecrasht op de militaire vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Volgens een woordvoerster van de marechaussee is er niemand gewond geraakt. Het gaat om een burgertoestel dat wordt gebruikt om zweefvliegtuigen mee te trekken, aldus de woordvoerster.