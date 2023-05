Rutte: bedrijven moeten heel transparant zijn over prijsverhoging

Bedrijven die hun prijzen fors verhogen, hebben de taak daar „heel transparant” over te zijn, vindt premier Mark Rutte. Hij vindt „als liberaal” dat zij best winst mogen maken, maar dan is het wel goed als ze uitleggen waarom de prijzen zo sterk stijgen. Over brede ‘graaiflatie’, oftewel het verder verhogen van de prijzen dan dat nodig is om inflatie te compenseren, wil hij nog niet spreken. „Er zijn grote verschillen tussen bedrijven. Wij hebben daarover niet alle informatie.”