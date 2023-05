Israël, een verdeeld volk | Podcast Sprekend RD

Israël bestaat dit jaar 75 jaar. In al die 75 jaren heeft Israël te maken met externe dreigingen. En die lijken sterker te worden. Vijanden aan elke grens: Iran dat grote stappen zet in zijn nucleaire programma, terreuraanslagen, de internationale gemeenschap die steeds vaker vragen stelt bij de legitimiteit van Israël. Maar zit een andere grote vijand van de staat Israël niet veel dichterbij; de interne verdeeldheid? Dat is het onderwerp van deze podcast. Waar komt die verdeeldheid vandaan en wat verbindt de Israëliërs?