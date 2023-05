De gemeenteraad van Den Haag praat op 25 mei verder over de vrijspraak van raadslid en oud-wethouder Richard de Mos, en de gevolgen voor de coalitie in de stad. Het debat werd donderdagavond na ruim vier uur gestopt, toen alle fracties één keer aan het woord waren geweest. Bij de hervatting stemt de raad onder meer over een paar moties.