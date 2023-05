Het is nog maar de vraag of er woensdag een akkoord ligt met betrokken partijen over de toekomst van de landbouw. Landbouwminister Piet Adema vindt een gedragen akkoord belangrijker dan een deadline, en bij zo’n gedragen overeenkomst hoort ook een handtekening van boerenlobbyorganisatie LTO. „Anders hebben we geen akkoord. Dan heeft het weinig zin natuurlijk”, zegt Adema.