Philips schikt in VS voor 62 miljoen om corruptie in China

Philips heeft een schikking van 62 miljoen dollar (58 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende corruptie in China. In dat Aziatische land zou het medisch-technologische bedrijf medewerkers van ziekenhuizen op oneerlijke wijze hebben beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen. Zo zegt de beurswaakhond bewijs te hebben dat medewerkers van Philips een ziekenhuisdirecteur hebben betaald voor hulp bij een aanbestedingsprocedure.