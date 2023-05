In Albanië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds maandag was vermist. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van De Telegraaf. De 67-jarige man werd meegesleurd door de Osum-rivier in het zuiden van het land, waar hij met zijn vrouw op vakantie was. Eerder werd gemeld dat de Nederlander 68 jaar was, maar dat klopt volgens het ministerie niet.