Vrees voor digitale chaos bij invoering nieuw wetboek in 2026

De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun digitale systemen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvS). De ambitie is dat het parlement de grondige wijziging van het wetboek in 2024 afhandelt, waarna het in 2026 klaar is voor invoering. Maar de drie belangrijkste uitvoerders van het wetboek - waarin de regels over opsporing, vervolging en berechting staan - vinden dat erg ambitieus.