De 31-jarige Juanito V. uit België, die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij in Delft waarbij zijn ex-vriendin om het leven kwam, wordt tegen zijn zin voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank in Den Haag wil meer informatie over de geestesgesteldheid van de man en noemt opname in het PBC noodzakelijk gezien de ernst van het misdrijf.