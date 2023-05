Het Israëlische leger heeft drie leiders van de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad (IJ) in de Gazastrook aangevallen. Een van de doelwitten was Ali Ghali, commandant van de raketlanceringseenheid van IJ, aldus het Israëlische leger. „Ghali was een centrale figuur in IJ en ook verantwoordelijk voor de recente raketaanvallen op Israël”, postte het leger donderdag op Twitter.