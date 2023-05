Hoger beroep grootste drugsproces van Brabant van start

Het gerechtshof in Den Bosch begint donderdag aan de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van het grootste drugsproces ooit in Brabant. Hoofdverdachte Martien R. uit Oss werd in september 2021 door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Elf familieleden en twee anderen werden veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken.