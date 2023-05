Coalitiepartijen VVD en D66 krijgen het zwaar te verduren tijdens een debat over de kinderopvang. Oppositiepartijen vinden dat D66 uitstel van de stelselherziening, die tot ‘bijna gratis’ kinderopvang moet leiden, heeft laten gebeuren. Dat de VVD ondanks onzekerheden in de uitvoering vindt dat alleen kinderen van werkende ouders vrijwel gratis mogen worden opvangen, is veel oppositiepartijen ook tegen het zere been.